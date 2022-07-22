"Самым опасным морским пляжем в Калининградской области является участок побережья, расположенный в 10-ти км от Балтийска в районе арт-деревни. Ежегодно там тонут люди, и потому на этом пляже запрещено купание", — сказали в пресс-службе.

На этом месте в море часто образуются так называемые оттягивающие или отбойные течения — рипы, которые способны мгновенно сбить купающегося человека с ног и унести в море. Их характерная черта — пена на гребне волн.

Помимо этого под водой на пляже находятся бетонные сооружения, оставшиеся там еще со времён Второй Мировой войны. Они также представляют опасность для отдыхающих.

"К сожалению, рипы становятся причиной гибели купающихся, как местных жителей, так и приезжих. И если последние о них даже и не слышали, то калининградцы недооценивают их опасность. Если вы всё же угодили в такое течение, то выбраться из него можно, воспользовавшись одним из способов. Надо плыть параллельно берегу вправо или влево в надежде, что море принесет вас к берегу. Но шанс справиться со стихией самостоятельно, преодолев рипы, крайне мал", — заключили в пресс-службе.