"В ходе обследования установлено, что флора и фауна ООПТ отличается хорошей сохранностью. Подтверждено обитание 77 видов позвоночных животных, кроме того, впервые зафиксированы полеты краснокнижного полевого луня. Биологи также обнаружили не встречавшийся здесь ранее охраняемый вид грибов — ежовик коралловидный", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

Также границах ООПТ обитают четыре вида фауны, занесенных в Красную книгу Московской области: зеленый дятел, кедровка, а также бабочки краеглазка эгерия и кархародус пушистый.

"Что касается одного из основных объектов особой охраны — гнезд рыжих муравьев — выяснилось, что они по-прежнему существуют, однако многие из них разрыты расплодившимися здесь кабанами. Возможно, будет решаться вопрос о регулировании их численности", — добавили в министерстве.