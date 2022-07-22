Всего появится 15 новых территорий. Строительные работы идут во всех муниципалитетах округа.

В частности, в Никольском сквере в Губкинском уже готова набережная. Прилегающая к озеру территория благоустроена молодежной площадкой с амфитеатром, навесами от непогоды, смотровой площадкой, зоной с качелями и скворечниками. Сейчас рабочие обустраивают тротуары, детскую площадку, прогулочные и беговую дорожки.

В строящемся этнопарке в селе Толька Красноселькупского района на пешеходные дорожки укладывают тротуарную плитку, изготавливают жерди для чумов, строят избушку, лабаз и навесы, отмечается в сообщении.

В Муравленко завершаются работы в сквере Победы. Рабочие завершают установку освещения и укладку бордюров, устанавливают военную технику.

"К установке мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной войны готовятся на бульваре Победы в Лабытнанги. После реконструкции Монумент Славы будет газифицирован, и Вечный огонь будет гореть постоянно", — добавляет пресс-служба.

В селе Горки Шурышкарского района уже установлена стела с названием села и фотозона в виде сердца. Строители монтируют брусчатку на пешеходных дорожках, установят беседку и скамейки.

В Салехарде продолжается благоустройство главной площади города у центра культуры и спорта "Геолог".

"Здесь будут располагаться игровые комплексы с горками, зоны для воркаута и кроссфита. Предусмотрены конструкции для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас строители готовят основание под игровой комплекс и крытый хоккейный корт, укладывают пешеходные дорожки", — уточняет пресс-служба.

Всего с начала действия проекта "Формирование комфортной городской среды" на Ямале было благоустроено 274 общественных и 1 тыс. 126 дворовых пространств.