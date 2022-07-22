"Это первый случай рождения волчат в Белгородском зоопарке. Во время родов неопытная волчица Майя повредила первенцу лапку, его пришлось выкармливать киперам, поэтому он стал совсем ручным", — уточнил "Интерфаксу" представитель зоопарка.

В помете два самца и две самки. Самцов планируется отдать в другие зоопарки — в стае должен быть один вожак, это их отец Клайд.

Фото: Vk.com/belzoo31

"Пока молодой отец интересуется малышами и не проявляет никакой агрессии. Волчата быстро растут, уже начинают интересоваться твёрдой пищей. Скоро им исполнится три месяца, опасения за то, что кто-то из них не выживет, позади", — отметил собеседник агентства.