"Началась реставрация одного из главных символов Северо-Восточного округа — знаменитого монумента "Покорителям космоса". Благодаря тому, что его высота превышает 100 м, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок, большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов", — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что монумент является объектом культурного наследия федерального значения и расположен на аллее Героев Космоса. Работы ведутся по заказу столичных властей, их должны завершить до конца 2023 года.

Сейчас вокруг монумента устанавливают ограждение, возводят временный строительный городок. Уточняется, что стела очень сильно загрязнена, поэтому сначала очистят поверхности памятника.

Затем отреставрируют гранитные плиты облицовки и титановые пластины, восстановят гидроизоляцию, устранят сколы, трещины. Также планируется воссоздать утраченный авторский слой патины.

Отдельное внимание специалисты уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики. Для того чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую будут вынимать, убирать мусор, заделывать края и ставить на место. Вес одной плиты составляет примерно 250 кг.

Кроме того, отреставрируют бронзовые горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. После окончания работ все поверхности покроют защитными составами.

Специалисты также отреставрируют памятник Константину Циолковскому перед стелой. Его очистят, устранят сколы и повреждения, восполнят утраченные фрагменты. На монумент нанесут защитные составы.

Один из самых высоких монументов столицы был создан по проекту архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского. Модель ракеты сделана из титана, дымовой шлейф облицован титановыми пластинами. По бокам гранитного постамента — бронзовые горельефы, изображающие инженеров, рабочих, конструкторов и ученых, которые внесли свой вклад в освоение космоса.

При этом Сергея Королёва на этих горельефах нет. Памятник ему установили на аллее Героев Космоса уже после смерти ученого.

Памятник Циолковскому, изготовленный из светло-серого гранита, установлен перед обелиском "Покорителям космоса". В 1974 году он был взят под государственную охрану.