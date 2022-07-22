На выставке домашней птицы гости смогут изучить многообразие пернатых, выращенных в Токаревском районе. Птицу можно будет и купить: для этого организуют специальный рынок.

Также на ярмарке можно будет приобрести домашние яйца, мучные и кондитерские изделия, восточные сладости, сувениры с символикой фестиваля и ремесленные изделия.

На фестивале пройдет дегустация блюд из птиц, сладостей, соков, кваса. Кроме того, гостям предложат хлеб местного производства и лапшу "по-деревенски".

Для детей организуют квесты, мастер-классы и парад костюмов. Будут работать аттракционы и фотозоны.

Желающие отправятся на экскурсию на личное подсобное хозяйство или в молочный цех, где подробно расскажут о производимой там продукции, говорится в сообщении.