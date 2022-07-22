"Фестиваль был основан в 2000 году, и у него сформировалась своя аудитория. Мы вступили в юбилейное пятилетие. В 2027 году Павловску исполнится 250 лет. В этом году нам повезло, очень радуют розы, но, к сожалению, нет возможности организовать соревнование флористов из разных стран", — сказала Дементьева в пятницу в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Она добавила, что центральной композицией фестиваля станет пятиметровый царь-букет, посвященный Петру Великому в год его 350-летия.

"В Павловске всегда висели портреты Петра в полный рост. Один из них недавно отреставрировали. Это прижизненный портрет Петра, написанный в Берлине", — отметила директор музея-заповедника.

Она подчеркнула, что на фестивале гостей ждет интересная программа. "Мы хотели сделать синтез: прогулки с музыкальным сопровождением", — уточнила Дементьева.

Главный хранитель парка Светлана Федорова напомнила, что заповедник — самый крупный европейский пейзажный парк. На фестивале в парке будет звучать музыка. В Храме дружбы, где размещен царь-букет, гости услышат арфу. Запланированы прогулки с садовниками. Специалисты расскажут посетителям о флористических объектах и цветах.

В рамках фестиваля петербуржцы под звуки музыки смогут полюбоваться знаменитыми павловскими цветниками в Собственном саду, на Больших кругах Бренна, роскошными розариями у Вольера и Розового павильона.

Главный аккорд цветочного убранства — монументальная цветочная композиция "Царь-букет", которую гости фестиваля увидят в Храме Дружбы. В этом году грандиозный букет из более чем 2000 цветов посвящен 350-летию первого российского императора — Петра Великого.

На шести площадках фестиваля — павильон Вольер, розарий Розового павильона, Собственный сад, Итальянская лестница, Храм дружбы, Круги Бренна — гостей праздника ждут концертные программы.

По самым цветочным местам парка — от Вольера до Розового павильона, а также в Собственном саду — пройдут маршруты экскурсий. В Вырезной аллее у Вольера детям вновь будут читать сказки, в этот раз особенные, цветочные.