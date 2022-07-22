"В фестивале примут участие более 1 тыс. специалистов из сферы туризма республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Участники обсудят вопросы развития внутреннего туризма, в частности, рекреационного, привлечения инвестиций в туристскую сферу, импортозамещения в отрасли.

Одним из ключевых мероприятий станет первый банный фестиваль, целью которого является продвижение банной культуры как одной из составляющих в развитии туризма.

"Гости фестиваля смогут увидеть соревнования ведущих банщиков страны, а также принять участие в создании двух новых рекордов Гиннеса: массовом и единовременном обливании людей холодной водой с помощью обливного устройства; массовом коллективном парении в общественной мобильной бане", — добавили в пресс-службе.

Во второй день состоится форум сборщиков дикорастущих трав, на котором будут обсуждены вопросы, касающиеся требований по регулированию, сбору, заготовке, переработке, хранению, транспортированию и маркировке дикоросов. Специалисты обсудят актуальность этого направления в бизнесе, а также сложности и пути их решения возникают в процессе работы.

Фестиваль проводится в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Организатором мероприятия выступает правительство Башкирии при поддержке Национальной федерации специалистов банного парения.