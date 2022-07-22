"Пассажиру предлагается одновременно оформить перелет до Сочи и проезд железнодорожным транспортом от станции "Аэропорт Сочи" до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края", — говорится в совместном пресс-релизе компаний. Купить такие билеты можно на сайте "Аэрофлота".

В рамках проекта ФПК дополнительно запустила электропоезда "Ласточка". Между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда установлен трехчасовой интервал.

"В дальнейшем обе компании продолжат улучшать услугу для своих пассажиров, а также расширять географию предоставления совместного продукта", — отмечается в релизе.

О создании программы совместных перевозок "Аэрофлот" и ФПК договорились на ПМЭФ-2022. Как отмечали компании, продукт призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиасообщение. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты: из-за ситуации на Украине их работа приостановлена с 24 февраля.