Как сообщил на пресс-конференции художественный руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Везиев, в этом сезоне в театре решили возобновить показы классических балетов.

"Когда мы готовили следующий сезон, я счел необходимым и важным сделать классический вечер. И наша первая работа, которую мы планируем показать в конце ноября — начале декабря — знаменитый балет "Шопениана" Михаила Фокина на музыку Фредерика Шопена. И здесь я обратился к Наталье Большаковой и Вадиму Гуляеву, чтобы они нам помогли возобновить этот спектакль. Я представляю, что это важный проект для нас, потому что это такой романтический, уникальный балет, который сегодня только украсит нашу сцену", — сказал Вазиев.

Еще одной классической работой в ГАБТ станет балет "Пахита" Юрия Бурлаки.

"Следующая работа, которую мы планируем выпустить, мы долго общались и говорили, решали, какую работу поручить нашему уже родному человеку и хореографу Юрию Посохову и пришли к выводу, что он будет создавать балет "Пиковая дама" на музыку Чайковского и, конечно же, замечательного современного (Юрия) Красавина", — сказал Вазиев.

По предварительным планам, премьера на исторической сцене состоится в апреле 2023 года, однако сроки могут измениться в зависимости от готовности спектакля.

Об оперных премьерах театра сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Что касается первой оперной премьеры, то это будет опера Рубинштейна "Демон". Опера, которая не часто идет на сценах московских театров, да и не только московских. Мы покажем эту премьеру в декабре, осуществляет постановку Владислав Наставшевс. Нам показалось, что пришло время доверить ему постановку на Новой сцене", — сказал Урин на пресс-конференции.

Следующей оперной премьерой, уже на исторической сцене, станет опера Верди "Трубадур". В ней будут участвовать оперные мастера и ведущие солисты театра, премьера запланирована на март.

Ряд показов на сцене театра будет посвящен юбилею Сергея Рахманинова.

"Впереди у нас с вами 150-летие Рахманинова. И конечно этому замечательному композитору будет посвящён целый ряд наших работ. И одна из главных работ — это будет постановка "Франческа да Римини" на Новой сцене, и эта премьера состоится в июле (2023 года)", — сообщил Урин.

Также запланирован ряд концертных программ, посвящённых романсам на музыку Рахманинова, показы пройдут Бетховенском зале. Кроме этого, на исторической сцене будут исполнены "Всенощное бдение" в исполнении хора, "Колокола", концертное исполнение оперы "Алеко" и вторая симфония Рахманинова.

Останутся в репертуаре театра и совместные проекты Большого театра и Нью-Йоркского театра Метрополитен-опера — оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера и "Саломея" Рихарда Штрауса.

"Очень часто задается вопрос — будут ли идти такие премьеры "Лоэнгрин" Вагнера и "Соломея". Будет. И мы на сегодняшний день поставили в репертуар. "Лоэнгрин" будет идти в первой половине сезона, "Соломея" — во второй половине сезона", то есть это все спектакли, которые будут продолжать идти в репертуаре театра", — сказал гендиректор Большого.

Кроме того, в репертуаре театра останется балет "Нуреев" в режиссуре Кирилла Серебренникова. По словам Урина, майские показы спектакля были отменены "в связи с появившимися достаточно большим количеством писем со стороны зрителей", которые сочли нецелесообразным показ спектакля в преддверии Дня Победы. "Мы очень надеемся, что он будет поставлен в следующем сезоне", — добавил Урин.