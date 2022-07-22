Проект местного предпринимателя Илоны Скопиновой по созданию организованной стоянки на острове в Белом море по итогам конкурсного отбора комитета по туризму Мурманской области получил субсидию в размере 975 тыс. рублей. В партнерстве с яхт-клубом Кандалакши на острове Малый будет оборудовано место стоянки, обзорная площадка и экотропа.

"Нельзя просто так совершить прогулку по заповедной территории или акватории. Однако есть в Кандалакшском заливе несколько островков, на которые заповедный режим не распространяется", — пояснили в заповеднике и добавили, что будут наблюдать за развитием проекта.

Остров Малый находится напротив устья реки Нива, которая впадает в Кандалакшский залив.

Кандалакшский заповедник создан в 1932 году для охраны и изучения гаги обыкновенной. Заповедник находится за Полярным кругом и состоит из более 550 островов Белого и Баренцева морей. Это один из немногих в России морских заповедников — более 74% его площади приходится на морскую акваторию.

На территории заповедника отмечено 42% от общего количества видов животных, включенных в Красную книгу Мурманской области.

Заповедник занимается не только охраной и изучением биогеоценозов Кандалакшского залива и Мурмана, но и мониторингом антропогенного загрязнения, а также разработкой методов сохранения и восстановления экосистем.