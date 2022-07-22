"Corendon Airlines запускает рейсы в Анталью с 26 июля. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Со 2 августа запускает рейсы авиакомпания Southwind, они будут выполняться шесть раз в неделю на самолетах Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров", — говорится в сообщении.

В результате общее число рейсов из Уфы в Анталью с начала августа вырастет до 22 в неделю.

Как сообщалось, Southwind – новая авиакомпания, специально созданная в Турции для перевозки российских туристов. Она впервые выходит на российских рынок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя появление новых рейсов, подчеркнули, что это хорошая новость для рынка, так как перевозки в Турцию до сих пор не хватает.