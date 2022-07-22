"Ссовместно с регионами (поручено — ИФ) разработать дорожную карту по системному развитию экологического туризма на Байкале с учетом минимизации антропогенной нагрузки на данную территорию", — говорится в пресс-релизе по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера.

На заседании было отмечено, что уже сейчас на берегах Байкала недостаточно объектов туристической инфраструктуры для комфортного размещения всех посетителей, из-за чего "значительное количество граждан размещается на необорудованных берегах озера, передвигаются вне экологических троп, оказывая существенное антропогенное воздействие на окружающую среду".

"Мы должны предпринять все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при реализации возрастающего туристического потенциала. Уже сейчас, по данным Ростуризма, около 1 млн туристов ежегодно посещают Большой Байкал, ежегодный прирост интереса составляет до 20%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое", — приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

В то же время вице-премьер напомнила, что Российский экологический оператор (ППК "РЭО") уже разработал схему обращения с отходами в Байкальской природной территории, а Бурятия и Иркутская область подготовили соответствующие дорожные карты.

"Также выработаны конкретные шаги по устранению замечаний, принятых решениями Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Меры и оценка состояния сохранности объекта "Озеро Байкал" уже доведены до Комитета", — добавила Абрамченко.