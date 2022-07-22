Как написала в своем телеграмм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова, этой возможностью могут воспользоваться 100 тыс. учащихся 5-9 классов из 18 присоединившихся к программе регионов. Право на бесплатную поездку дает сертификат, который позволяет программу поездки и туроператора для ее организации.

«Свяжитесь с вашим органом региональной власти в сфере туризма и уточните, как получить сертификат — во всех регионах свои правила», — подчеркнула Догузова.

Как сообщалось, первая группа школьников отправилась в путешествие в подмосковный Сергиев-Посад в рамках программы 1 июня.

В ней участвуют Адыгея, Башкортостан, Чувашия, Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Правительство РФ предоставляет регионам на организацию поездок школьников субсидию общим объемом 500 млн рублей в 2022 году.