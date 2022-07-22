"В 10:52 (09:52 мск) поступило сообщение о загрязнении акватории Волги на ул. Льва Толстого, 30. На место была направлена оперативная группа. Факт загрязнения подтвердился", — сообщает Главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что на поверхности водоема вдоль береговой линии обнаружена радужная маслянистая пленка с отдельными очагами на общей площади 100 кв. метров.

В минувший понедельник сообщалось о загрязнении акватории реки Волга в Астрахани на площади 100 кв. метров, в среду — о загрязнении реки Бахтемир под Астраханью.

В декабре 2021 года, марте и июне этого года МЧС зафиксировало не менее пяти фактов загрязнения Волги нефтепродуктами, в том числе в самой Астрахани.