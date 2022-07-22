"Для усиления и координации действий сил и средств в Туапсинский район выдвигается аэромобильная группировка в количестве 40 человек личного состава, 6 человек в составе оперативной группы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с беспилотными летательными системами, водооткачивающей техникой и техникой высокой проходимости, плавсредствами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что резервная техника пожарно-спасательных подразделений также готова к использованию в случае ЧС. В муниципалитетах края патрульные группы объезжают места, где возможны паводковые подтопления, население информируют о метеопрогнозе, также за развитием ситуации следят службы экстренного реагирования.

Уточняется, что из-за непогоды в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Туапсинском районах и Геленджике на реках уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок.

Ранее сообщалось, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение.

"В период с 21 по 23 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. (...) На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи", — говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.