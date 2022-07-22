"На пляжах и набережных Сочи установлено более 800 камер наружного наблюдения. Видео с них поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу, где операторы в круглосуточном режиме следят за ситуацией. В случае необходимости могут быть приняты оперативные меры реагирования", — написала Петухова в своем официальном телеграм-аккаунте в пятницу.

Она отметила, что "в этом году на прибрежных территориях приняты беспрецедентные меры безопасности".

По словам чиновницы, на муниципальных пляжах курорта работает более 700 спасателей.

Ранее сообщалось, что охранники пляжа "Фрегат" в Адлерском районе подозреваются в избиении отдыхающего в ходе конфликта 3 июля. Изначально были задержаны четыре человека. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался 23-летний турист из Белоруссии, чемпион Минска по самбо. Он вступился за своих младших сестер-блогеров, которым сделали замечание охранники. Им якобы не понравилось, что девочки стали раздавать на пляже нарезанный арбуз и снимать это на видео.