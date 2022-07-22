"Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, черпающими вдохновение в вековой истории России и ее фундаментальных ценностях", — говорится в сообщении.

В программе — театрализованная военно-историческая реконструкция, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка изделий современных дизайнеров, концерт с участием современных фолк-исполнителей. Самым масштабным мероприятием станет кулачный стеношный бой. Для детей организуют аттракционы, мастер-классы, квест с элементами ориентирования на местности.

Площадка фестиваля позволит принять до 50 тыс. участников.

Битва при Молодях или Молодинская битва — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, сейчас входящей в границы городского округа Чехов Московской области. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия хана Девлет I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, армия противника бежала и понесла значительные потери.