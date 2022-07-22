"Ориентировочно в августе стартует ремонт четырех мостов: в подземном переходе от площади Советской на Московскую, на улице Бирюкова, "Горный ручей", а также на улице Кривошты через реку Бал-Алма", — приводятся в пресс-релизе слова сити-менеджера Ялты Янины Павленко.

По данным администрации, объем финансирования на этот год составляет 53,6 млн рублей. Контракт с подрядчиком заключен, завершить работы планируется к декабрю.

На следующий год запланирован ремонт "Полицейского моста" с улицы Рузвельта на набережную, моста на подъезде к поселку Партизанское, а также мостов на стыках улиц Бирюкова и Музейной, Севастопольской и Пушкинской.

Заказчиком работ выступает служба автодорог Крыма.

Как сообщалось, наводнение в Ялте летом 2021 года стало сильнейшим для города за последние 100 лет. Два человека погибли, несколько десятков получили травмы, затопило около сотни машин, были повреждены дома, дороги, мосты.