"В Кузбассе построят две автомобильных дороги, сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения туристического центра "Новый Шерегеш". Мероприятия будут реализованы на средства субсидии, предоставленной региону Минстроем России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии предоставляют регионам РФ на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках госпрограммы "Развитие туризма".

"Сегодня очень важно обеспечить комфортный и удобный подъезд к горнолыжному комплексу. Это позволит привлечь большее количество туристов и в целом — значительно увеличить возможности для развития туристического потенциала региона", — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Комплексный туристический проект "Новый Шерегеш" является всесезонным гостиничным и горнолыжным комплексом. За горнолыжный сезон 2021-2022 годов там отдохнули почти 2,2 млн человек. В 2021 году Шерегеш отпраздновал свое 40-летие. В 1981 году были запущены первые трассы, в 1993 году открылась первая гостиница. Масштабная застройка курорта началась с 1998 года.

Напомним, что с апреля по май Минстрой РФ принимал заявки субъектов на софинансирование расходных обязательств субъектов по финансовому обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров. По итогам отбора в 2022 году субсидии предоставили Камчатскому краю, Адыгее, Тверской области и Кузбассу на строительство 12 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры.