"Генплан прошел процедуру публичных слушаний, а также согласование на областном и федеральном уровнях. 20 июля был утвержден на заседании думы Листвянского муниципального образования", — говорится в сообщении.

По информации службы архитектуры региона, сейчас уточняются границы населенных пунктов муниципального образования.

"Проведена большая и важная работа, ведь без генерального плана территория не может полноценно развиваться", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Работа велась в соответствии с поручением президента РФ по установлению границ населенных пунктов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. На подготовку генплана в 2021 году из областного бюджета было направлено 1,09 млн рублей.

В состав Листвянского муниципального образования, расположенного на берегу озера Байкал по правую сторону истока реки Ангары примерно в 70 км от Иркутска, входят поселки Листвянка (административный центр), Большие Коты, Никола и Ангарские Хутора. Население — около 2,5 тыс. человек.

Листвянка является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из поселка начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому ее называют "Ворота Байкала".