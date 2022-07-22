"В связи с высокой востребованностью этого маршрута в летний сезон министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области и авиакомпания "Аврора" организовали 14 дополнительных рейсов в Курильск", — говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы из Южно-Сахалинска в Курильск и обратно выполняются ежедневно, к ним добавят дополнительные рейсы на 28 июля, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 25, 26, 29 и 30 августа, а также 1 сентября.

"Необходимо полностью удовлетворить потребность в авиабилетах по этому направлению. Сейчас важно следить за продажами — если все билеты будут проданы, нужно организовать еще ряд дополнительных рейсов. Работа по улучшению транспортной доступности Курильских островов должна быть системной, поскольку развитие этих территорий является одной из наших приоритетных задач", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.