Как сообщает пресс-служба музея, в рамках проекта по восстановлению сада будут отреставрированы пять подлинных скульптур, которые сохранились до настоящего времени: Маскарон, статуи Нептуна и Флоры, а также две мраморные вазы.

Будет проведена расчистка поверхности статуй и ваз от различных загрязнений, удалены старые реставрационные материалы, восполнены утраченные с течением времени фрагменты; также проведут консервацию камня, из которого сделаны предметы.

В связи культурно-исторической и художественной ценностью предметов после реставрации, по примеру оригинальной скульптуры Летнего сада, специалистами рекомендовано их размещение внутри Строгановского дворца, что обеспечит их сохранность на долгие годы. Завершить работы планируется в апреле 2023 года к юбилею музея.

Статуя Нептуна является одной из самых ранних по времени создания скульптур. Она была выполнена итальянским мастером конца XVII века. Скульптура "Флора" представляет собой копию античной скульптуры, так называемой Флоры Фарнезской, и датируется XVIII веком. Маскарон из известняка является фрагментом моста, находившегося некогда на Строгановской даче, и датируется началом XIX века. Вероятно, декоративные вазы были созданы в тот же период.

Возникновение сада Строгановского дворца связывают с 1908 годом, когда последний владелец дворца граф С.А.Строганов подал в Санкт-Петербургскую городскую управу ходатайство о ликвидации дачи Строгановых на Черной речке. После этого часть садовых скульптур была перевезена во внутренний двор, в котором, по-видимому, уже был небольшой сад с фонтаном.

Сад Строгановского дворца был устроен как "сад-воспоминание" и носил романтический и ностальгический характер. Он имел свой неповторимый образ, отличный от других садов, возникавших в конце XIX — начале XX веков на месте парадных дворов.