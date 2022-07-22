"С 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 5 до пересечения с улицей Нижние Мневники", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 07:00 до 10:30 перекроют участок Пресненской набережной от дома 10 до Краснопресненской набережной.

Ограничения также затронут Звенигородское шоссе, улицу Лужники, Фрунзенскую и Кремлевскую набережные. В основном перекрытия будут введены на временной промежуток с 07:00 — 12:30.

На всех перекрываемых улицах нельзя будет припарковать автомобиль вплоть до окончания велогонки.

Велосипедная гонка La Strada пройдет по трем дистанциям — 80 км, 40 км и 20 км. Помимо Москвы событие в 2022 году анонсировано в Санкт-Петербурге и Сочи.