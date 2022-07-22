"Новый рейс дает возможность активнее развивать межрегиональный туризм: жителям юга Кузбасса — посетить Казань, и привлечь дополнительный поток туристов в наш регион", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на "Boeing 737-800" вместимостью 189 пассажиров.

Проводиться рейсы будут два раза в неделю по вторникам и субботам. Стоимость билетов составит от 5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей.

Nordwind ("Северный ветер") входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Шереметьево". По опубликованным на сайте авиакомпании данным, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.