Отмечается, что пешеходная смотровая протягивается вдоль крепостной стены и входит в "Туристическую милю" — от крепости Нарын-Кала до набережной. На этом же пути туристы попадают на Самый большой мультимедийный фонтан в России в парке имени Низами Гянджеви и на другие достопримечательности.

"Тысячи людей приходят сюда каждый день, чтобы прогуляться и сфотографироваться. Люди используют этот объект не просто для перехода через улицу Гагарина, он стал самостоятельной точкой притяжения. Что не может не радовать", — процитировала пресс-служба слова главы города Дербент Рустамбека Пирмагомедова.

Фото: администрация главы Республики Дагестан

Напомним, 16 июля в городе Дербенте с участием свыше 35 тыс. местных жителей и туристов, а также высокопоставленных лиц федерального значения в Дербенте состоялось открытие самого большого в России интерактивного мультимедийного фонтана.

Как сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка России, его реконструкция была также проведена при финансовом участии Сбербанка.

Парк, названный именем одного из известных поэтов средневекового Востока, расположен в центре Дербента и является самым большим в городе, на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, возникшие в IХ-Х вв.