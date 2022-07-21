"Наибольшее распространение — 25% — получили новые подштаммы COVID-19 — это ВА.4 и ВА.5, отличающиеся быстрым распространением и высокой заразностью", — говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения края Владимира Колесникова, регион готов к новой волне коронавируса.

В частности, развернуто 210 коек для лечения ковид-пациентов. В течение суток, если понадобится, медики смогут подготовить еще 1 тыс. 354 коек, недели — 5 тыс. 100.

Кроме того, закуплено достаточно препаратов как для поликлиники, так стационаров. Есть запас бесплатных лекарств на 25,7 млн рублей для амбулаторных ковид-пациентов. Еще на 44 млн зарезервировано лекарств на складе краевого Минздрава.

По поручению губернатора на 55 млн рублей закупаются необходимые препараты для детей и взрослых. Запас лекарств от коронавируса в стационарах края сформирован на 1,5 млрд рублей.