"Уличные выступления должны проводиться только в установленных местах, перечни которых будут определять уполномоченные органы с учетом наличия жилой застройки и административных помещений", — говорится в сообщении по итогам рабочего совещания губернатора с членами городского правительства.

На заседании был одобрен проект закона "Об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Документ упорядочивает исполнение музыкальных, литературных, танцевальных и иных номеров на территориях общего пользования. Уличные выступления необходимо будет согласовать с администрациями районов и городским комитетом по культуре.

"Необходимость согласования не усложнит положение организаторов мероприятий, поскольку в настоящее время они уже обязаны направлять уведомления либо в комитет по культуре, либо в администрацию района в зависимости от места проведения и численности участников мероприятия", — объяснили в Смольном.

В законопроекте также перечислены возможные основания для отказа, что "исключит необоснованные ограничения прав и свобод граждан".

Предусмотрена административная ответственность за проведение уличных выступлений без согласования, а также за нарушения условий, указанных организатором в заявке, добавили в городской администрации.

Закон не будет распространяться на культурно-массовые мероприятия, включенные в общегородские планы, а также на свадьбы, празднование дней рождения, религиозные обряды и церемонии, уточнили в пресс-службе.

Губернатор Александр Беглов заявил, что на уличные концерты жалуются жители, а прежний закон, который существует с 1990-х годов, устарел.

"Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. И горожане, и гости города благожелательно относятся к их выступлениям, но есть и обратная сторона — жители нередко жалуются на шум, на скопление слушателей", — объяснил градоначальник.

По его мнению, уличная музыка должны остаться в историческом центре Петербурга

"Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка", — заключил Беглов.

За первое полугодие 2022 года комитет по культуре и районные администрации рассмотрели более 1,2 тыс. уведомлений об уличных выступлениях.