Речь об этом шла в ходе встречи главы города Владимира Шарыпова с инвесторами и строителями проекта в четверг.

Кто именно выступает инвестором строительства, не разглашается. Стоимость проекта оценивается в 250 млн рублей.

Гостиница расположится в историческом центре Иванова на улице 10 Августа и будет состоять из двух корпусов — старинном особняке XIX века и строящемся в настоящее время по соседству здании.

В отеле будет обустроен 21 номер.

В отеле предполагается создание около 40 новых рабочих мест.