"Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки", — написала руководитель ведомства в своем телеграм-канале в четверг.

По ее словам, медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела.

"Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нем множество порезов", — добавила Радионова.

Зверь оказался молодой медведицей весом около 80-90 кг.

После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней ее отвезут в естественную среду обитания, оставив запас рыбы.

"Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней все было хорошо", — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Как сообщалось, белый медведь, в пасти которого застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. По сообщениям местных СМИ, жители поселка самостоятельно попытались извлечь из пасти банку, однако сделать это им не удалось.

Для спасения краснокнижного животного в Росприроднадзоре срочно собрали заседание рабочей группы, на котором было принято решение направить в заполярный поселок специалистов из Москвы.

Позднее Радионова сообщила, что в четверг утром главный ветеринарный врач московского зоопарка прибыл в Норильск со всеми необходимыми инструментами и медикаментами.

Для перелета на Диксон компания "Норникель" подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Кроме этого, для медведя собрали три мешка рыбы, чтобы помочь хищнику восстановить силы, пока он не сможет самостоятельно охотиться.

Однако вылет специалистов в поселок пришлось отложить на несколько часов из-за неблагоприятных погодных условий.