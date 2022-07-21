В настоящее время аэропорт продолжает работу над мастер-планом развития до 2040 года. Мастер-план предусматривает расширение действующего терминала либо строительство нового терминала стоимостью более 7 млрд рублей, а также проекты по реконструкции аэродромной инфраструктуры.

Мастер-планирование аэропорта завершится до конца 2022 года.

Параллельно аэропорт реализует и другие инфраструктурные проекты, нацеленные на совершенствование аэропортового комплекса, отмечается в пресс-релизе. Так, завершено проектирование новой служебно-технической территории, объем инвестиций в ее развитие оценивается предварительно в 3 млрд рублей.

Кроме того, будет построена газовая котельная взамен устаревшей мазутной стоимостью 400 млн рублей. Объект будет введен до конца 2023 года.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, является в настоящее время южным хабом. Как отмечает пресс-служба, с ростом авиаперевозок, увеличением количества рейсов, появлением базового авиаперевозчика и развитием трансферных технологий возникает необходимость в техническом обслуживании и хранении воздушных судов различных типов в Сочи. В связи с этим принято решение построить на территории аэропорта ангарный комплекс, инвестиции в проект оцениваются в 650 млн рублей. В настоящее время ведется проектирование объекта.

Реализация всех проектов рассчитана на пять лет, до 2027 года.

В прошлом году директор по развитию инфраструктуры "Аэродинамики" Ренат Сайфуллин говорил, что аэропорт Сочи к 2025 году планирует построить новый терминал международных авиалиний, увеличив общую пропускную способность в 1,6 раза, до 15 млн пассажиров в год.

Сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 годах к Олимпиаде-2014. Площадь аэровокзального комплекса выросла до 65 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили около 14 млрд рублей.

По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%.