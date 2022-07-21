"Туапсинский районный суд признал двоих мужчин виновными и назначил им наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — говорится в сообщении.

Установлено, что на пляже пансионата в поселке Ольгинка двое отдыхающих публично демонстрировали свои татуировки с нацистской символикой. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и краевого УФСБ России задержали правонарушителей.

В отношении мужчин в возрасте 41 года и 36 лет составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ.

В настоящее время москвичи находятся в специальном приемнике отдела МВД России по Туапсинскому району.