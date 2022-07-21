«В зоопарке появились на свет птенцы черного лебедя: двое у одной самочки, еще один птенец у другой. Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому сразу после появления на свет они забираются на родителей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас птенцы уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей.

Обычно черные лебеди живут на Большом пруду, но когда у них появляется потомство, семейство отселяют в отдельные вольеры. Сейчас увидеть птенчиков можно на Старой территории зоопарка в вольерном комплексе «Ручеек» рядом с овцебыками и «Ластоногими».

Черный лебедь – эндемик для Австралии и Тасмании, является единственным видом лебедей пятого материка. Птица считается символом Западной Австралии, она изображена на флаге и гербе этого штата.