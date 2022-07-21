Чистая прибыль American Airlines в прошедшем квартале увеличилась до $476 млн, или $0,68 в расчете на акцию, по сравнению с $19 млн, или $0,03 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль без учета разовых факторов составила $0,76 на акцию против убытка в $1,69 на акцию годом ранее, однако оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего $0,77 на акцию.
Согласно прогнозу American Airlines, в июле-сентябре ее выручка будет на 10-12% выше, чем в доковидном 2019 году, а провозные емкости — ниже на 8-10%.
"С учетом тенденций в плане спроса и текущих цен на топливо, компаний рассчитывает зафиксировать прибыль в третьем квартале", — говорится в пресс-релизе.
Эксперты в среднем ожидают, что American Airlines получит прибыль в $0,48 на акцию в третьем квартале при выручке в $13,38 млрд.
Акции компании теряют в цене 3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 15%.