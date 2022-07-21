Согласно опубликованному в четверг документу, рекомендовано ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения, банки, стадионы и другие спортобъекты, в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Совещания с числом участников свыше 10 человек переводятся в дистанционный формат.

Акимату города, палате предпринимателей, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности предписано обеспечить соблюдение рекомендаций по ношению масок и использование антисептиков для обработки рук в общественных местах; перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате).

Также запрещены мероприятия с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах).

Управлению общественного здравоохранения города поручено активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения.

Постановление вступает в силу с 23 июля.