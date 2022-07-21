«В рамках плана по стимулированию туризма Египет решил установить специальные меры контроля за съемками в стране, включая запрет на фотографирование детей, а также оскорбительных для страны сцен», — пишет портал.

По словам министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, для съемки на профессиональную технику в ближайшее время потребуется специальное разрешение, которое будет выдаваться как физическим, так и юридическим лицам. Правилами также будут предусмотрены сроки, в которые можно будет производить фото- и видеосъемку и запрет на фотографирование местных жителей без их письменного согласия.

Между тем, в министерстве отметили, что съемка на телефоны и обычные фотоаппараты для личного использования не предполагает получение предварительного разрешения. В музеях и на исторических объектах можно снимать на мобильные телефоны и личные камеры без использования вспышки.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подчеркнул, что правительство прилагает много усилий, чтобы увеличить въездной турпоток. Также он рассчитывает на увеличение числа иностранных туристов вдвое.

После запуска регулярного и чартерного авиасообщения на курортах Египта в 2021 году отдохнули 680 тыс. российских туристов, страна опередила по турпотоку многие выездные пляжные направления. В 2022 году ситуация изменилась с началом спецоперации на Украине, но в мае туроператоры все же запустили чартерные программы на курорты Египта, однако цены оказались заметно выше.