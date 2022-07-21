Центром экспозиции стал подлинный посох святителя Гурия, первого архиепископа Казанского. Дополняют коллекцию личные вещи митрополита Серафима (Александрова), митрополита Серапиона (Фадеева) и другие предметы, имеющие историческую ценность.
Помощь в создании музейной экспозиции оказали Культурный центр им. Пушкина, музей удмуртского быта деревни Балды-Кня (Кукморский район республики), общественные организации кряшен Татарстана и создатель Музея истории кряшен Аркадий Фокин.
Музей был открыт к 443-летию обретения Казанской иконы Божьей Матери и десятой годовщине образования Татарстанской митрополии.
Средства, вырученные от продажи билетов в музей, пойдут на восстановление храма Николы Тульского на территории Казанского Богородицкого монастыря.