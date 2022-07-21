В музее представлены предметы, рассказывающие о жизни христиан в Среднем Поволжье в VII-XX веках. В экспозицию вошли церковные облачения, богослужебная утварь, старинные книги, образцы рукописного самиздата XX века на церковнославянском, кряшенском, удмуртском языках.

Центром экспозиции стал подлинный посох святителя Гурия, первого архиепископа Казанского. Дополняют коллекцию личные вещи митрополита Серафима (Александрова), митрополита Серапиона (Фадеева) и другие предметы, имеющие историческую ценность.

Помощь в создании музейной экспозиции оказали Культурный центр им. Пушкина, музей удмуртского быта деревни Балды-Кня (Кукморский район республики), общественные организации кряшен Татарстана и создатель Музея истории кряшен Аркадий Фокин.

Музей был открыт к 443-летию обретения Казанской иконы Божьей Матери и десятой годовщине образования Татарстанской митрополии.

Средства, вырученные от продажи билетов в музей, пойдут на восстановление храма Николы Тульского на территории Казанского Богородицкого монастыря.