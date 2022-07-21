"Всего предоставлен 91 лесной участок на общей площади более 3,7 тысяч гектаров. Активно сейчас осваиваются из них уже 48 территорий. Отдельно хочется отметить, что эти земли не выводятся, а остаются лесным фондом, на территории которого создаются все условия для комфортного и безопасного отдыха жителей региона", — цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что комитет лесного хозяйства оказывает содействие министерству благоустройства по подбору лесных участков с последующим предоставлением их в постоянное бессрочное пользование органам местного самоуправления для организации парков.

С 2021 года в Подмосковье действует программа по созданию благоустроенных зон отдыха "Парки в лесу". В течении пяти лет в подмосковных лесах будет обустроено 50 парков.