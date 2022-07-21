"Всего на полуострове (Крым и Севастополь — ИФ) более 400 мест для купания, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности. В любом из них можно отлично провести время", — говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в ведомстве привели рейтинг лучших пляжей полуострова, подготовленный управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. В него вошли пляж "Лазурный берег" в Евпатории, пляж санатория "Форос" в Ялте, пляж санатория "Днепр", поселок Гаспра, пляж "Мирный" в селе Поповка Сакского района, пляж на Аршинцевской косе в Керчи, пляж гостиницы "Рига" в селе Мысовое Ленинского района, пляж пансионата "Море" в Алуште, пляжи "Экстрим Крым", "Майами" и "Сансет" в селе Оленевка Черноморского района, пляжи "Устричный" и "Ракета" в бухте Капсель Судака, пляжи "Адмиральской лагуны" в Севастополе и пляжи села Орловка рядом с Севастополем.