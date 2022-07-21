На "Московской бирже" к 15:09 МСК акции "Аэрофлота" выросли до 27,94 рубля (+5%), объем торгов превысил 288 млн рублей.

ЕС в рамках седьмого пакета антироссийских санкций упрощает транзакции с продукцией российского АПК и транспортировку нефти в третьи страны, обязуется не принимать меры, угрожающие продовольственной безопасности, говорится в опубликованном в четверг коммюнике Совета ЕС. Также в ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров.

"Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации", — говорится в заявлении.