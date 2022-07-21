Полеты будут осуществляться на среднемагистральных ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

Рейсы в Нальчик стартуют 3 августа и будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. По средам вылет из Сочи запланирован на 11:40, прибытие в Нальчик в 12:50. В обратном направлении вылет в 18:10. По субботам вылет из Сочи в 12:30, прилет в Нальчик в 13:30, в обратном направлении — в 18:30. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Полеты Сочи — Магас откроются 4 августа и будут выполняться дважды в неделю. По четвергам вылет из Сочи запланирован на 12:00, прилет в аэропорт Магас в 13:40, обратно — в 14:30. По воскресеньям вылет из Сочи в 11:40, прибытие в Магас в 13:20, обратно в 14:30. Время в пути составит 1 час 40 минут.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы. По прогнозам компании, в текущем году пассажиропоток может сократиться на 10%.