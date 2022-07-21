Посмотреть работы художника можно будет до 15 октября.

Кроме того, говорится в сообщении, с 23 июля до 21:00 продлевается время работы экспозиции по средам, пятницам и субботам.

В Русском музее предупреждают, что на фоне высокого интереса посетителей к выставке активизировались мошенники и перекупщики. В связи с нелегальной торговлей билетами администрация учреждения направила обращения в прокуратуру. Посетителей просят пользоваться для приобретения билетов только официальным сайтом музея.

Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа 2 июня.

Экспозиция объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Петербурга и Москвы.

Более 60 лет работы художника из собрания Третьяковской галереи не привозились в Санкт-Петербург, также как и многие произведения Русского музея долгое время не показывались широкой публике. Наряду с признанными шедеврами на выставке экспонируются работы, которые до сих пор мало известны широкому зрителю.