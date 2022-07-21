Вылеты в Грозный запланированы с 4 октября раз в неделю по вторникам, с 1 ноября авиакомпания планирует добавить к ним вылеты по субботам.

Вылеты в Иркутск стартуют 30 октября и будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

В Новокузнецк Nordwind будет летать с 1 ноября по вторникам и субботам.

Рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Шереметьево". По данным на сайте авиакомпании, ее парк состоит из 46 воздушных судов: Boeing-777, -737, A321, A321 neo и A330.