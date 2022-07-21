"В регионах округа работает более 3,6 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 184 загородных лагеря, 3,3 тыс. лагерей с дневным пребыванием, 38 палаточных лагерей. В них уже отдохнули более 500 тыс. детей, 130 тыс. из них — в загородных лагерях. Всего летней оздоровительной кампанией планируется охватить порядка 800 тыс. ребят", — говорится в сообщении.

По данным полпредства, в УрФО за лето также планируют оздоровить 1,6 тыс. детей из ДНР и ЛНР.

"Регионы УрФО активно включились в поддержку детей с Донбасса. Нужно вернуть этим ребятам детство — с играми, забавами и беззаботностью. Помочь им оставить все плохое в прошлом, погрузить в обычную, мирную жизнь", — приводятся в пресс-релизе слова уральского полпреда Владимира Якушева.

В пресс-службе уточнили, что в УрФО детские летние лагеря сосредоточены в основном в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах таковых мало, поэтому северные территории чаще всего отправляют детей на отдых в другие регионы — в Тюменскую область, Краснодарский край и Крым.

"За пределами своих регионов в этом году уже отдохнули около 5 тыс. ребят из автономных округов", — говорится в сообщении.