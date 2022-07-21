"На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с", — говорится в сообщении.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. "На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечает пресс-служба. Все городские службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб. Населению рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.