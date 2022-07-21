"Мы прорабатываем открытие таких международных направлений как Вьетнам, Китай, а также перезапуск рейсов в Сеул. Давать точные сроки запуска международных рейсов пока рано, так как здесь не все зависит от нас. Надеемся, что в этом году полеты за границу из аэропорта Владивостока возобновятся", — сказал гендиректор.

По его словам, также ведутся переговоры о возобновлении полетов в Таиланд. В настоящее время международные рейсы из аэропорта Владивосток выполняются только в Узбекистан. Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-июне 2022 года обслужил 834 тыс. пассажиров, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Внутренний пассажиропоток составил 808 тыс. пассажиров, на международных направлениях обслужено 26 тыс. человек.