В этом году он приурочен к 644-летию со дня победы русского войска над Золотой Ордой в битве на реке Вожа.

"В программе: выступления участников исторических клубов центральной части России, показательная реконструкция битвы, стилизованный средневековый посад с различными интерактивными программами", — говорится в сообщении.

На празднике можно будет приобрести изделия рязанских мастеров, предметы обихода, реплики древних украшений и оберегов, а также перекусить.

Битва на реке Воже — сражение между русской ратью во главе с Дмитрием Донским и войском Золотой Орды под командованием мурзы Бегича. Состоялась битва 11 августа 1378 года и стала первой серьезной победой войск Северо-Восточной Руси над силами Золотой Орды, своеобразной репетицией Куликовской битвы.