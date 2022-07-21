"Сохранение озера Байкал в этом указе (474 "О национальных целях развития РФ до 2030 года" — ИФ) обозначено однозначно, поэтому мы мероприятия проекта, сам проект будем продолжать до 2030 года", — приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

В настоящий момент срок реализации федерального проекта установлен до конца 2024 года.

В ходе поездки вице-премьер посетила строительство очистных сооружений на Байкале, в частности реконструкции объекта, который должен будет обеспечить очистку стоков, поступающих в озеро из Улан-Уде, сообщили в пресс-службе.

"Комплекс большой как с точки зрения технологий, так и затрат из федерального бюджета. Даже в непростое время нашли средства на этот объект. Он будет стоить в целом около 12 млрд рублей, первый транш в 7 млрд рублей уже выделен. Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но, если нет — из дружественных стран заменим обязательно. Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в первом квартале 2025 года — тоже хорошие сроки", — отметила Абрамченко.

Она добавила, что в рамках федерального проекта в республике также составлен список из 21 сооружения, которые предстоит восстановить или построить заново для очистки поступающих в Байкал вод.

Федеральный проект "Сохранение озера Байкал" (входит в национальный проект "Экология") реализуется с начала 2019 года, его целью является сокращение объема загрязненных стоков в Байкал и другие водоемы Байкальской природной территории, а также их непосредственная очистка.