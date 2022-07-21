"Турпоток в первом полугодии вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля туристических посещений Пятигорска связана с лечебно-оздоровительным туризмом", — сказал Ворошилов.

По его данным, в санаториях города отдохнули 51 тыс. 524 человека, что на 12% больше, чем в прошлом году. Здравницы загружены на 85%. Гостиничный комплекс принял 59 тыс. 145 отдыхающих, рост составил 26%.

"Уровень бронирований на лето традиционно высокий. Пятигорск продолжает сохранять статус одного из лидирующих курортов не только Ставропольского края, но всей страны в целом", — отметил собеседник агентства.

Глава Пятигорска также отметил возрастающий интерес к истории и достопримечательностям города, о чем свидетельствует увеличение посещений туристического портала города и аудиогида "Пятигорск в твоем смартфоне".

"Ежегодно количество посещений туристического портала составляет 120 тысяч, а прослушиваний аудиогида — 140 тысяч. За первое полугодие этот показатель увеличился на 36% до 113,9 тысяч", — уточнил Ворошилов.

Санаторно-курортный комплекс Пятигорска включает 21 санаторно-курортное учреждение — всего 5 тыс. 800 мест размещения, в том числе НИИ Курортологии и Пятигорскую бальнеогрязелечебницу. Гостиничный — 83 коллективных средства размещения разного уровня, от хостелов до четырехзвездочных отелей, на 2 тыс. 944 мест.

В городе — более 200 объектов культурного наследия и достопримечательностей, действуют свыше 30 экскурсионных маршрутов, в том числе иммерсивных и на электромобилях.