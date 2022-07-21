Фото: Роза Хутор

«В середине августа над Землей проходит метеорный поток Персеиды, частицы кометы размером с песчинку попадают в атмосферу и загораются, оставляя на небосводе огненные следы. За час в ночном небе можно будет увидеть до 100 падающих звёзд. Bинoвница такого необычного явления – кoмeтa Cвифтa-Tуттля, которая сбрасывает огромное кoличecтво мeтeopoв, проходя свой орбитальный путь. Сгорая в aтмocфepe, метеоры оcтaвляют xapaктepныe cвeтoвыe пoлocы», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что фестиваль «Комета Свифта» объединит музыку, спорт и астрономию. Ночью гостей ждет наблюдение за падающими звездами, лекции о космосе, двухметровый телескоп, живая музыка и кинопоказы.

Фото: Роза Хутор

«Смотреть на звездопад можно будет в максимально комфортных условиях. Несколько оборудованных площадок расположены на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Здесь можно разместиться в палаточном лагере или поставить свою палатку на специальное оборудованное место. Для тех, кто не хочет оставаться на ночь, будет организован специальный трансфер», — пояснили в пресс-службе курорта.

Отдельной изюминкой фестиваля станет его музыкальная программа. В рамках мероприятия будут работать три музыкальные сцены, одна из них, ночная, с 00 до 6 часов утра. Гостей ждут выступления диджеев и концерты. На главной сцене можно будет услышать Меджикул, Sanchez, Ishome, Stereotypes, Друг Диджея и др. Также будет открыта хип-хоп сцена с винилом и концертами.

Днем на фестивале будут доступны трекинг в горах, прогулки на электровелосипедах и электробайках, развлечения в уникальном вейк-парке на горном озере. В течение всего фестиваля будет проходить Local Market — ярмарка местных ремесленников, garage sale, грим, мастер-классы для детей и взрослых.